Meksika'da Obrador'dan Suçla Mücadelede Ordu Vurgusu

03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49



03 Aralık 2018 Pazartesi 10:49

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede artan şiddet olayları ve cinayetlerle mücadele için ordunun ulusal muhafız oluşturmasını sağlayacak reformları referanduma götüreceğini söyledi.1 Aralık'ta yemin ederek göreve başlayan Obrador, Meksiko'da generallere hitaben yaptığı konuşmada, ordunun yeniden yapılandırılmasının Meksika'yı daha güvenli hale getirmek için "kaçınılmaz" olduğunu belirtti.Kamu güvenliğinin sağlanmasında ordunun görevlendirilmesine değinen Obrador, ordunun ülkenin büyük çoğunluğunda güvenliği sağlaması için ulusal muhafız oluşturmasına imkan verecek reform konusunu referanduma götüreceğini ifade etti.Silahlı kuvvetleri güçlendirme sözü veren Obrador, daha fazla istihdam imkanı oluşturarak gençlerin suç çetelerine katılmalarının önüne geçmek için programlar teşvik etme vaadinde bulundu.Meksika'da 1 Temmuz'da yapılan devlet başkanı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazanmıştı.Obrador, 1 Aralık'taki yemin törenin ardından milletvekillerinin ve aralarında devlet başkanlarının da bulunduğu konukların önünde yaptığı konuşmada, görevi boyunca yolsuzlukla mücadele edeceğini ve ülkesinde adaletli olacağını söylemişti.Meksika'da dünyanın en düşük asgari ücretinin uygulandığını vurgulayan Obrador, hükümeti döneminde bu ücrete enflasyon oranının altında zam yapılmayacağını kaydetmişti.Lopez Obrador'un sunduğu, aralarında tartışmalı Yucatan Yarımadası'ndaki turistik bölgeleri birbirine bağlayan tren yolu projesinin de bulunduğu projelerin tamamı referandumda onaylanmıştı.Meksika'da güvenlik sorunu önlenemiyorİçişleri Bakanlığından temmuz ayında yapılan açıklamada, bu yılın ilk altı ayında ülkede 15 bin 973 cinayet işlendiği ve bu sayının 13 bin 751 cinayetin işlendiği 2017'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 16 daha fazla olduğu belirtilmişti.Meksika Kamu Güvenliği İçin Halk Konseyi ve Ceza Yargısı Kurumunun 2017 raporuna göre, dünyanın en tehlikeli ilk 10 şehrinden 5'ine sahip Meksika'da, geçen yılın ilk iki ayında işlenen cinayetler, suç istatistiklerinin tutulduğu son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.