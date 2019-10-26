Haberler » Güncel » Meksika'da orman yangınları 3 can aldı

Meksika'da orman yangınları 3 can aldı

Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Baja California eyaletinde çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.

26.10.2019 11:44Meksika'da orman yangınları 3 can aldı
Meksika'da ülkenin kuzeybatısındaki Baja California eyaletinde çıkan orman yangınlarında 3 kişi hayatını kaybetti.
Meksika Sivil Savunma Kurumu, Tecate, Tijuana kentleri yakınlarında ve Rosarito ile Ensenada kentleri arasındaki bölgede çıkan yangınlarda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yangınlar nedeniyle çevrede yaşayan bin 645 kişi evlerinden tahliye edilirken, Tijuana, Tecate ve Rosarito kentlerinde okullar tatil edildi.
Yetkililer yangınların iç bölgelerden denize doğru esen Santa Ana rüzgarlarının etkisiyle yayıldığını kaydetti.

California, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:36 Cumhuriyet Bayramı'na doğru
14:36 Rusya'dan ABD'ye "haydut" suçlaması
14:35 Minibüsçülerle korsan taksici kavgasına karışan şahıslara operasyon kamerada
14:34 "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" kampanyası
14:31 - Terör Yandaşlarının Saldırısına Uğrayan Türkler Huzursuz- Türk Bayrağını Hedef Alıp, Saldırdılar
14:30 Bakan Çavuşoğlu: "Almanya ile güçlü ilişkilerimiz var"
14:30 Avcılar'da birçok vatandaş hasarlı evlerinden taşınıyor
26.10.2019 14:36:57