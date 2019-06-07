Meksika'da, Orta Amerikalı göçmenlere polis şiddeti kameralara yansıdı

ABD'ye gitmek için yola çıkan Orta Amerikalı yaklaşık bin göçmenin Meksika'daki kayıt merkezlerinde yaşadıkları dram kameraya yansıdı.

Ülkelerindeki yoksulluk ve iç savaştan kaçarak ABD'ye sığınmak isteyen göçmenlerin yaşadığı dram sürüyor.

Yaklaşık bin kişilik son kafile, Meksikalı güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Aralarında çocukların da olduğu yaklaşık bin kişilik konvoy, Meksika ile Guatemala sınırındaki Ciudad Hidalgo kentinden hareket etti.

Kalabalık, Tapachulakentine 18 kilometre kala, Meksikalı güvenlik güçlerinin engeline takıldı.

Federal polis, gümrük muhafızları ve askerlerden oluşan 200 kişilik güvenlik gücünün göçmenlere müdahalesi zaman zaman sert oldu.

Otobüslere bindirilen göçmenler, kayıt ve barınma merkezlerine sevk edildi.

Meksika'daki göçmen merkezlerinde tutuluyorlar

Meksika, geçen yıldan bu yana, büyük çaplı göçmen konvoylarının Amerika Birleşik Devletleri sınırına ulaşmasını önlemek için girişimlerde bulunuyor.

İki ülke yönetimleri arasında, göçmen akışını kontrol etmeyi amaçlayan "Meksika'da Kal" mutabakatı bulunuyor.

Bu kapsamda, Meksika üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne göç müracaatında bulunan 3'üncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar Meksika'daki göçmen merkezlerinde tutulması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yasadışı göç konusunda istenen adımların atılmaması durumunda Meksika'ya ek vergi getirmeye hazırlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen ürünlere Pazartesi'den itibaren aşamalı olarak vergi artırımına gidileceğini duyurmuştu.