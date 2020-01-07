Haberler » Güncel » Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü - Haber

Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü

Meksika'da oyuncak pazarına düzenlenen silahlı saldırıda biri 14 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

07.01.2020 08:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:30 Meksika'da oyuncak pazarındaki silahlı saldırıda 2 kişi öldü
'da oyuncak pazarına düzenlenen silahlı saldırıda biri 14 yaşında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
, geleneksel olarak çocuklara hediyelerin alındığı dini bir festivalin kutlandığı başkent Meksiko'nun Iztapalapa bölgesinde "Tianguis del Juguete" adı verilen oyuncak pazarında silahlı saldırı gerçekleştirildiğini bildirdi.
Vatandaş Güvenlik departmanından yapılan açıklamada, bir yetişkin ile 14 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini, 33 ile 14 yaşındaki diğer 2 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yetişkin adamın olay yerinde, gencin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Pazar yerinde silah seslerinin duyulmasının ardından bölgede devriye gezen görevliler olay yerine intikal etmesi üzerine pazar çalışanları, saldırganların bir tartışmanın üzerine ateş açtığını söyledi.
Saldırının ardından kalabalığın arasına karışmaya çalışan 18 ve 44 yaşındaki şüphelilerin, tespit edilerek gözaltına alındığı aktarıldı.
Hristiyan geleneği olan ve "Üç Kral" olarak adlandırılan dini bayram dolayısıyla ülkede çocuklara hediyeler alınıyor.
Hristiyan inanışına göre Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen 25 Aralık vesilesiyle Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarından üç kralın (Melchor, Gaspar, Baltasar) hediyeler getirmesine atıfta bulunularak Meksika'da da her yıl 6 Ocak'ta dini bayram düzenleniyor.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

09:26   Konya'da sağanak etkili oldu - Haber
09:25   Erzincan'da donan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu - Haber
09:25   Serbest piyasada döviz fiyatları - Haber
09:21   İsmet Sezgin Efeler'de anıldı - Haber
09:21   Mersin-Antalya D-400 karayolu sele teslim - Haber
08:26   Marmara ve Ege bölgelerinde şiddetli sağanak ve fırtına etkili olacak - Haber
00:44   İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Haber
00:06   ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Haber
00:00   Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu - Haber
23:43   Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Haber
7.01.2020 09:30:36