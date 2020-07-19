Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan bir parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar, ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak ayı ile selfie çekti.

19.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 20.07.2020 00:03

Meksika'da parkta yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar kaçmak yerine ayı ile selfie çekti.

Meksika'nın Nuevo Len eyaletinde bulunan Chipinque Ekolojik Parkında yürüyüş yapan 3 kadının karşısına ayı çıktı. Kadınlar ayıdan kaçmak yerine oldukları yerde durarak, ayı ile selfie çekti. Selfienin ardından ayı kadınların yanından uzaklaştı. Çevredeki kişiler tarafından telefon kamerası ile kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORLAR

Olayın ardından açıklama yapan uzmanlar, ayıların kurak mevsimlerde parkın içinde bulunan Chipinque Tepesi'nden inerek, San Pedro Garza Garca bölgesinde yiyecek ve su aradıklarını aktardı. Uzmanlar, koronavirüs salgını nedeni ile bölgede uzun süredir insan bulunmaması nedeni ile ayıların kendilerini daha güvende hissettiklerine dikkat çekti.

"AYI İLE SELFİE ÇEKMEKTEN KAÇININ"

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Nuevo Len Sivil Koruması tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ayı ile karşılaşma durumunda kendinizi tutun ve kaçmayın. Asla bir bebek ayı ile annesinin arasına girmeyin. Yakınına gitmeyin asla beslemeyin. Uzakta kalın ve durumu izleyin. Fotoğraf ya da selfie çekmekten kaçının" denildi.

Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti

Kaynak: İHA

Etiketler: Meksika, selfie, Dünya, Haber
Yorumlar (31)
GEMLİKLİ: AYI NİYETİ BOZMUŞ :))))))
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ESER: Hayvanlar acıkınca ve tehlikede olduğunda saldırır, yoksa hiçbir canlı insandan daha tehlikeli değildir.
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GÖKHAN: hayvanlar tehlikede olduğunda kaçar, köşeye sıkışınca saldırır, merak, oyun, eğitim, bölge koruma, korkutma, tehdit gibi nedenler ile saldırlar. acıktıklarında ise avlanırlar. belli ki ayının kendi bölgesi değil, sadece geçiyor. her hayvan aynı mizaçta değildir. dikkat etmekte fayda var, özellikle vahşi hayvanlara sevimli diyerek yaklaşmayın.
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