Haberler » Güncel » Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu - Haber

Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu

Meksika'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.

14.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:54Meksika'da poşetlerde 12 kişiye ait ceset parçaları bulundu
'da 5'i kadın olmak üzere 12 kişinin parçalanmış cesetlerinin konulduğu plastik poşetler bulundu.
Jalisco eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Guadalajara şehri yakınlarında bir mülkte bulunan 52 poşetten 33'ünün analiz edildiği ve ilerleyen süreçte ceset sayısının artabileceği belirtildi.
Söz konusu 33 poşetteki vücut parçalarının tamamının 7'si erkek, 5'i kadın toplam 12 cinayet kurbanına ait olduğu ifade edildi.
Eylül ayında, Guadalajara yakınlarında bir kuyuda bulunan 119 poşetteki vücut parçalarının 41 kişiye ait olduğu tespit edilmişti.
Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte yaklaşık 40 bin kişi de kayboldu.
120 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendi. Ülkede 2017 yılında 32 bin 79 kişi öldürülürken, bu yıl cinayete kurban gidenlerin sayısı ise şimdiden 26 bini buldu.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:31 Ardahan'da özel eğitimli öğrenciler için eğitim verecek otizmli sınıfları ve spor salonu açıldı
09:36 Satsuma cinsi mandalinada, hasat zamanı
09:35 Yola çıkan tilkiyi vatandaşlar besledi
09:30 Şehzadeler Belediyesinden bağlama kursu
09:34 Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
09:17 Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan ve Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturdu
08:53 Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi sonrası dolarda hareketlilik oldu
08:51 Otizmli çocukları yuhalatan muhtar, 'otizmlileri okuldan uzaklaştırma' vaadiyle oy istemiş
08:10 Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD basınında: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14.11.2019 09:37:46