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Meksika'da salgına rağmen Paskalya ayini düzenlendi

Meksika'nın Chiapas eyaletinde korona virüs salgınına rağmen binlerce kişi, düzenlenen Paskalya Bayramı ayininde bir araya geldi.

12.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:31
Meksika'da salgına rağmen Paskalya ayini düzenlendi
Meksika 'nın Chiapas eyaletinde korona virüs salgınına rağmen binlerce kişi, düzenlenen Paskalya Bayramı ayininde bir araya geldi.

Meksika'da korona virüs salgını nedeniyle federal hükümet ve Sağlık Bakanlığının yanı sıra yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen Hristiyanlar, kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi. Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi, Paskalya Bayramı dolayısıyla rahiplerin katılmadığı bir ayin gerçekleştirdi. Ancak Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen ayinlere rahipler de katıldı. San Juan Cancuc'da ise belediye şehirde yapılan ayini hükümetin talebine rağmen iptal etmemişti. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Etiketler: Paskalya, Hükümet, Meksika, Güncel
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