01.06.2019 10:57
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Meksika'da sel araçları böyle sürükledi
Kaynak: DHA
Dünya
Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu
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