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Meksika'da silahlı çatışma: 15 ölü

Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

16.10.2019 09:22Meksika'da silahlı çatışma: 15 ölü
Meksika'nın güneyinde yer alan Guerrero eyaletinde meydana gelen silahlı çatışmada 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Guerrero eyaleti yetkilileri, Tepochica bölgesinde silahlı saldırganlarla askerler arasında çatışma çıktığını belirterek, olayda bir asker ve 14 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Yetkililer, Guerrero'da meydana gelen silahlı çatışmanın, Michoacan eyaletinin Aguililla şehrinde pazartesi günü 13 polisin hayatını kaybettiği saldırıyla aynı gün olduğunu açıkladı.

Michoacan eyaletine 80 asker ve bir helikopterin gönderildiği belirtildi.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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