Meksika'da Silahlı Çatışma: 3 Ölü, 1 Yaralı

Meksika
'nın Quintana Roo eyaletinde yaşanan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre yetkililer, Meksika'nın önemli turizm merkezlerinden olan Cancun kentinde Bonampak Caddesi'nde çeteler arasında çıktığını değerlendirdikleri silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını belirtti.
Yaralanan kişinin hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.
Quintana Roo polis şefi Alberto Capella, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmada hiçbir turistin zarar görmediğini bildirdi.
Meksika, Güncel
Kaynak: AA