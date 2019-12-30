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Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü

Meksika'nın Oaxaca eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.

30.12.2019 21:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:14 Meksika'da silahlı saldırı sonucu 1 polis öldü
Meksika'nın Oaxaca eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırı sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis ağır yaralandı.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, bir eğlence merkezi önünde kimlik kontrolü yapan iki polise silahlı kişilerce ateş açıldı.
Saldırı sonucu 1 polis olay yerinde yaşamını kaybetti, ağır yaralanan diğer polis ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada, saldırganların olay yerinden kaçtığı belirtildi.
Eyalet yetkilileri, yaralı polisin durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı.
Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika'da resmi verilere göre bu yıl 418 polis öldürüldü.

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Kaynak: AA

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