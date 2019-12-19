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Meksika'da silahlı saldırıda 3 polis öldü

Meksika'nın Puebla de Zaragoza eyaletinde 3 polis silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

19.12.2019 20:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:42 Meksika'da silahlı saldırıda 3 polis öldü
'nın Puebla de Zaragoza eyaletinde 3 polis silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, araçla kaçmaya çalışan hırsızları kovalayan polislere başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.
Saldırıda 3 polis hayatını kaybederken, yaralanan bir polis hastaneye kaldırıldı.
Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, saldırının ardından düzenlenen operasyonda bir kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Uyuşturucu kartellerinin şiddetine sahne olan Meksika'da resmi verilere göre bu yıl 417 polis öldürüldü.

Meksika, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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