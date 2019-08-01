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Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

01.08.2019 12:39 Meksika'da silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Meksika'nın güneydoğusundaki Quintana Roo eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre, savcılıktan yapılan açıklamada, silahlı saldırganların Bacalar kentinde Chetumal-Felipe Carrillo Puerto otoyolunda seyir halindeki bir kamyonete ateş açtığı belirtilerek, saldırıda kamyonetteki 9 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de ağır yaralandığı kaydedildi.
Yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Meksika'nın turistik yerlerinden Quintana Roo eyaletinde son dönemde uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı suç oranında artış olduğu ifade ediliyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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