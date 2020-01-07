Haberler » Güncel » Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü - Haber

Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü

Meksika'da, son 13 ayda 18 yaş altı 1471 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

07.01.2020 23:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 23:20 Meksika'da son 13 ayda 1471 çocuk öldürüldü
'da, son 13 ayda 18 yaş altı 1471 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.
Meksika basınındaki haberlere göre, Meksika Çocuk Hakları Ağı (REDIM) tarafından yapılan açıklamada, Ocak 2019'dan bu yana, çeteler arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle 1471 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, 120 milyon nüfuslu Meksika'da 40 milyon çocuk olduğu ve geçen yılın çocuklar için oldukça zor geçtiği ortaya konuldu.
Çocukların güvenliği konusunda daha fazla rapor hazırlanacağı kaydedilen açıklamada görüşlerine yer verilen REDIM Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Vargas, çocuklara yönelik eğitim reformunun bu yıl mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğine dikkati çekti.
Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve hala süren savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:54   Bilecik'in 2 ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi - Haber
23:52   Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile bir araya geldi - Haber
23:50   Tipi nedeniyle 7 araçta mahsur kalanları karla mücadele ekipleri kurtardı - Haber
23:48   Trump: "ABD'nin Irak'tan şimdi çıkması, Irak'ın başına gelebilecek en kötü şeydir" - Haber
23:43   RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN BEŞİKTAŞ'TA KALACAĞI OTELE YERLEŞTİ - Haber
22:03   Melih Gökçek'in Mansur Yavaş'ı eleştirdiği paylaşımı, 3 sene öncesine ait çıktı - Haber
21:47   Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı kameralara yansıdı - Haber
21:25   Kadıköy'de genç bir kadın, yılbaşı gecesi cinsel saldırıya uğradığını iddia etti - Haber
21:06   Süleymani'nin cenazesindeki izdihamda 56 kişi öldü - Haber
20:58   Adana'da çığ düştü: 1 ölü, 1 kayıp - Haber
7.01.2020 23:55:43