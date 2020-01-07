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Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu

Meksika'nın çeşitli eyaletlerinde son 13 ayda, 873 gizli mezarda toplamda bin 124 cesedin bulunduğu bildirildi.

07.01.2020 00:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:00 Meksika'da son 13 ayda 873 gizli mezarda bin 124 ceset bulundu
'nın çeşitli eyaletlerinde son 13 ayda, 873 gizli mezarda toplamda bin 124 cesedin bulunduğu bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede suç oranlarının en yüksek olduğu Sinola, Colima, Veracruz, ve Jalisco gibi bölgelerde son 13 ayda tespit edilen 873 mezarda, bin 124 ceset çıkartıldı.
Meksika İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Göç ve Nüfustan Sorumlu Müsteşarı Alejandro Encinas, yaptığı açıklamada, ortaya çıkartılan cesetlerden 395'inin kimliklerinin tespitinin yapıldığını ve bunlardan 243'ünün ailelerine teslim edildiğini kaydetti.
Meksika'da 2006'da kartellere açılan ve halen galip gelinemeyen savaşın oluşturduğu şiddet sarmalında şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. 340 bini aşkın Meksikalının yerlerinden edildiği süreçte, yaklaşık 40 bin kişi de kaybolmuştu.

Meksika, Sonora, Güncel

Kaynak: AA

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