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Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü

Meksika'da, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti.

24.02.2020 22:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:06Meksika'da son 14 ayda 3 bin 960 kadın öldürüldü
'da, geçen yıl ocak ayından bu yana kadına yönelik saldırılarda 3 bin 960 kadın hayatını kaybetti.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Ecatepec de Morelos kentinde bugün 2 kadının kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülmesiyle yıl başından beri öldürülen kadın sayısı ise 135'e yükseldi.
Ülkede kadınlara yönelik şiddetin son aylarda artması nedeniyle 14 Şubat'ta halk, başkent Meksiko'da gösterisi düzenlemişti.
Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında kadın cinayetlerinin en yüksek olduğu ülke olarak biliniyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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