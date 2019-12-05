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Meksika'da son iki günde 14 kişi öldürüldü

Meksika'nın çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmalarda son iki günde 14 kişi vurularak, öldürüldü.

05.12.2019 23:32 | Son Güncelleme: 05.12.2019 23:32Meksika'da son iki günde 14 kişi öldürüldü
'nın çeşitli bölgelerinde suç örgütleri arasındaki çatışmalarda son iki günde 14 kişi vurularak, öldürüldü.
Devlet Kamu Güvenliği Sekreterliğinden (DKGS) yapılan açıklamada, organize suç örgütleri arasında meydana gelen çatışmalarda, son iki günde 14 kişinin ateşli silahlar sonucu cinayete kurban gittiği belirtildi.
Ölümlerin çoğunun çeteler arası intikam ve uyuşturucu kartellerinin yasa dışı yerleri kontrol etmek istemesinden kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, olaylarla ilgili birçok soruşturmanın açıldığı bilgisi paylaşıldı.
120 milyon nüfuslu Meksika'da, 2017'de ise 32 bin 79 kişi öldürülmüş, 2018'de büyük bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.
Bu yıl da cinayete kurban gidenlerin sayısının şimdiden 26 bini bulduğu kaydediliyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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