- Meksika
'da tekstil fabrikasında yangın
MEKSIKO - Meksika'nın Toluca şehrinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede etrafı saran dumanlardan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Meksika'nın Toluca şehrinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangın yerel saatle 15.00 sıralarında başladı. Kısa sürede fabrikayı saran dev dumanlardan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini aktararak yangının çıkış sebebinin araştırıldığını bildirdi.
Meksika
Kaynak: İHA