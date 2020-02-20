Haberler » Güncel » Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu - Haber

Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu

Meksika'nın güneyinde Michoacan eyaletinde bir toplu mezarda 24 ceset bulundu.

20.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:20Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu
'nın güneyinde Michoacan eyaletinde bir toplu mezarda 24 ceset bulundu.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Coeneo kentine bağlı Comanja kasabasında bir arazide yapılan kazılarda çürümüş cesetler tespit edildi.
Savcılık Suç Mahalli İhtisas Birimi (UEEC), toplu mezardan çıkarılan cesetlerin, yaşları 20 ile 40 arasında değişen 19 erkek ve 5 kadına ait olduğunu bildirdi.
Adli Tıp Birimi (SEMEFO) da cesetlerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü, kurbanların son 6 ayda öldürüldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Yetkililer, yılbaşından bu yana Michoacan'ın çeşitli bölgelerinde yapılan kazılarda toplam 34 cesedin ortaya çıkarıldığını kaydetti.
Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.
300 binden fazla can kaybı
Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildi.
120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 23:59:48