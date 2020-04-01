Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meksika'da uyuşturucu bağlantısı şüphesiyle 60 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu

Meksika'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti.

01.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:08
Meksika'da uyuşturucu bağlantısı şüphesiyle 60 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu
Meksika 'da Finansal İstihbarat Birimi, Sinaloa uyuşturucu karteli için para akladığından şüphelenilen 9 şahıs ve 5 şirketin hesaplarını bloke etti.
Bloke edilen hesaplardan birinin, Delaware 'deki bir şirket üzerinden para yönlendirilen mücevher firmasına, bir diğerinin de 18 milyon doların üzerinde nakit para aktarıldığı tespit edilen sinema salonu zincirinin temsilcisine ait olduğu bildirildi.
Yaklaşık 60 milyon dolar bulunan hesaplardan 4'ünün kaçak uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero ile bağlantısı bulunduğu iddia ediliyor.
Meksika'da 2013 yılında cezaevinden çıkan Caro Quintero, 1985 yılında ABD'nin uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli özel ajan Enrique Camarena'nın kaçırılması ve öldürülmesinin yanı sıra uyuşturucu suçlamalarıyla karşı karşıya.
Meksika'da 80'den fazla alt grup ve çeteyle bağlantılı 9 büyük kartel faaliyet gösteriyor. Ülkedeki bu çeteler, uyuşturucunun yanı sıra akaryakıt, maden, avokado, alkol, narenciye ve insan kaçakçılığı yapıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Delaware, Meksika, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Meksika'da uyuşturucu bağlantısı şüphesiyle 60 milyon dolarlık banka hesapları donduruldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor Haberler
Sakaryalı çift, koronavirüse bu evde meydan okuyor
Koronavirüsten öldü denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu Haberler
Koronavirüsten öldü denilen çocukla ilgili gerçek kan dondurdu
2 milyon haneye 1.000’er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak? Haberler
2 milyon haneye 1.000'er liralık destek ödemesi bugün başladı! Kim ne zaman alacak?
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü Haberler
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı kentte günler sonra ilk vaka görüldü
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haberler
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG’ye tarihi indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerinin yüzleri gülecek! LPG'ye tarihi indirim geliyor
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı Haberler
1 Nisan şakası gibi! Bir kentimiz güne karla uyandı
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS’a benzeterek Temmuz ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, koronayı SARS'a benzeterek Temmuz ayını işaret etti

Son Dakika Güncel Haberleri

10:46: Burdur Belediyesi Kültür ve Sanat Atölyesi kursiyerleri gönüllü olarak maske dikiyor. - Haber 10:45: 'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar - Haber 10:45: Apartman kapılarında "Binaya girmeyin anlayışlı olun" mesajı - Haber 10:45: Karantina günlerinde sanal misafirlik dönemi - Haber 10:44: ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN - Haber 10:02: Son Dakika: YÖK: Koronavirüs nedeniyle isteyen öğrenciler kayıtlarını dondurabilir - Haber 09:57: Sakaryalı çift, koronavirüsten korunmak için ormanın ortasına yapıkları ağaç evde kalıyor - Haber 09:39: Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek - Haberler 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz - Haber 08:56: Karantinadaki genç kız, kaldıkları yurdu anlattı: Bu kadar güzel ağırlanacağımızı bilmiyorduk - Haber 08:44: Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak - Haber