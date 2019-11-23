Haberler » Güncel » Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı - Haber

Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı

Meksika'da, ABD Hazine Bakanlığının "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçladığı yargıç tutuklandı.

23.11.2019 10:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 10:00Meksika'da uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçlanan yargıç tutuklandı
'da, ABD Hazine Bakanlığının "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu karteliyle bağlantılı olmakla suçladığı yargıç tutuklandı.
Meksika Yargı Genel Konseyinden yapılan açıklamada, mayısta "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle hakkında şikayette bulunulan 59 yaşındaki Isidro Avelar Gutierrez'in, Guadalajara şehrinde tutuklandığı ve başkent Meksiko'ya getirildiği bildirildi.
Yüksek Mahkeme Başkanı Arturo Zaldivar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Halk için sağlam ve güvenilir bir yargı oluşturmak adına yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını uygulamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
ABD Hazine Bakanlığınca, mayısta, Jalisco Yeni Nesil uyuşturucu karteli ve "Los Cuinis" olarak bilinen bağlantılı bir grup "lehine yaptığı işler nedeniyle" Avelar Gutierrez hakkında yaptırım kararı alınmıştı.
Yargıç Gutierrez'in, iki örgütten, "üst düzey üyeleri hakkında olumlu adli kararlar verilmesi karşılığında" rüşvet aldığı iddia ediliyor.
Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleriyle kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.
Avelar Gutierrez hakkında "mal varlığında usulsüzlük ve ek gelir" gerekçesiyle Meksika Yargı Genel Konseyi ve ülkedeki federal savcılar tarafından suçlamada bulunulmuştu.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:55 Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nden "Benim Hikayem" projesi" (2)
10:55 Osmaniye'de uyuşturucuya 2 tutuklama
10:55 Göz kanlanması göz tümörü habercisi olabilir
10:55 Otomobil lastiğinden fıstığa kadar her şeyi çalan şüpheliler yakalandı
10:54 Otizmli çocuğu için dernek kurdu
10:39 Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte üzerinde konuşulan rakam
10:37 AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı
10:10 Meteoroloji uyardı! Yurdun büyük bölümünde bugün yağış var
10:08 "Erdoğan'la görüşen isim İnce'dir" diyen Rahmi Turan özür diledi
09:15 İnce'den Erdoğan'la görüştüğü iddiasına sert yanıt: Kendimi yakarım
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
19:22 "Kocam kokuyor" diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
16:38 Tuvalette cinsel ilişkiye girerken yakalandı! Sözleşmesi feshedildi
15:01 EURO 2020 play-off turu eşleşmeleri yapıldı! İşte karşılaşacak ülkeler
23.11.2019 10:56:53