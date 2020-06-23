Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölüTuba KARA, (DHA) Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

23.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:25
Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü
Tuba KARA, (DHA) Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması sonrasında Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Meksika'da iki uyuşturucu kartelinin silahlı çatışması üzerine kartel üyeleri sokakları savaş alanına çevirdi. Sonora eyaletindeki Caborca ve Sonoyta kentlerini birbirine bağlayan otoyol üzerinde, Rafael Caro Quintero liderliğindeki uyuşturucu karteli üyeleriyle Los Chapitos çetesi arasında çatışma çıktığı bildirildi. İki grup arasındaki silahlı çatışmanın ardından oto yol kenarında 10 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
UYUŞTURUCU KARTELLERİ ARASINDA HESAPLAŞMA
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki boyunca süren çatışmada birçok araç ve ev ateşe verildi. Federal Polis ve Ulusal Muhafız görevlileri bölgeyi kordon altına aldıktan sonra, Sonora Eyaleti Başsavcısı (FGJE) uzmanları konu ile ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan geçtiğimiz yıl Meksika, uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması üzerine kan gölüne dönmüştü. Meksika’da uyuşturucu kartelleri arasında hesaplaşma 10 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, Meksika, DHA, Güncel, Haber

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