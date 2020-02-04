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Meksika'da video oyun salonunda saldırı: 9 ölü, 2 yaralı

Meksika'nın Uruapan şehrinde bir video oyun salonunda silahlı 4 kişinin açtığı ateş sonucu 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

04.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:42Meksika'da video oyun salonunda saldırı: 9 ölü, 2 yaralı
'nın Uruapan şehrinde bir oyun salonunda silahlı 4 kişinin açtığı ateş sonucu 9 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Michoacan eyaleti savcılarının yaptığı açıklamada, görünüşe göre belirli bir hedefi olan saldırganların, rastgele oyun salonundaki müşterilere ateş açtığı belirtildi.
Açıklamada, silahlı saldırıda, aralarında 12, 13 ve 14 yaşlarında çocukların da olduğu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıda ölenlerden 2'sinin de 17 ve 18 yaşlarında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Uruapan'da, Ağustos 2019'da çeteler arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden 9'u üst geçide asılı halde bulunmuştu.
Meksika'da avokado üretiminde önemli bir eyalet olan Michoacan, organize suç örgütlerinin ve başta Jalisco olmak üzere uyuşturucu kartellerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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