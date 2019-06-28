28.06.2019 10:36
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Meksika'da yarışta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Meksika

Meksika'da bir festival kapsamında düzenlenen yarışta takla atıp, yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandı.

Meksika 'da bir festival kapsamında düzenlenen yarışta takla atıp, yol kenarındaki duvara çarpan otomobil, yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandı. 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
Kaza, Puebla şehrinde düzenlenen 'Feria del Buen Queso' festivali kapsamında yapılan bir yarışta meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, başka bir otomobilin arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobilin takla attığı ve yol kenarında bulunan beton duvara çarparak yarışı izleyenlerin üzerine yuvarlandığı görüldü. Meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybederken; 4 kişi ise yaralandı.
Festival kapsamında yapılacak diğer etkinlikler ise kaza nedeniyle iptal edildi.


- Meksika
Kaynak: DHA
Meksika , Dünya

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