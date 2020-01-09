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Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama

Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

09.01.2020 23:34 | Son Güncelleme: 09.01.2020 23:34Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda patlama
'da Popocatepetl Yanardağı'nda patlama meydana geldi.

Meksika Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, başkent Meksiko'ya yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Popocatepetl Yanardağı'nın kül ve lav püskürttüğünü duyurdu.
Yanardağdaki patlama sırasında küllerin 3 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtilen açıklamada, küllerin yanardağ yakınındaki yerleşim yerlerine ulaştığı kaydedildi.
Yer bilimciler, başkent Meksiko'da Eylül 2017'de gerçekleşen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yanardağdaki volkanik etkinliğin arttığını ifade ediyor.

Adı Aztek dilinde "duman püskürten dağ" anlamına gelen Popocatepetl Yanardağı, 1994'ten bu yana aktif bulunuyor.

Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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