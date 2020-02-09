Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar

Maksika'nın Sonora eyaletinde kartel üyeleri hırsızlık ile suçladıkları iki adamı önce caddede çıplak gezdirip daha sonra sopalar ile döverek işkence yaptılar.

CADDEDE ÇIPLAK KOŞTURDULAR

Yarım dakikalık videoda, Meksika 'nın Kaliforniya sınırının hemen güneyinde yer alan Sonora eyaletinde Kartel üyeleri iki adamı çıplak olarak caddede koşturdukları bir video yayınladılar. Videoda bir kartel üyesinin "Bu hırsızlığın cezasıdır" dediği duyuluyor.

SOPALARLA DÖVÜP İŞKENCE YAPTILAR

Hırsızlık ile suçlanan adamlar caddede bir süre koşturulduktan sonra kartel üyeleri ellerindeki sopalar ile iki adamı dövdü. Videonun ilerleyen bölümlerinde yer alan sahnelerde, çete üyeleri kurbanlardan birine diğer adamın üzerine yüzüstü yatırarak düz bir tahta parçasıyla vurarak saldırıyor.Kartel üyeleri tarafından işkence gören adamların sağlık durumları ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.