Haberler » Dünya » Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar - Haberler

Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar

Meksika'da işkence ve cinayetlerle sık sık haberlere konu olan karteller hırsızlıkla suçladıkları iki adamı cadde ortasından çıplak koşturup işkence yaptılar.

09.02.2020 17:25 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:29

Maksika'nın eyaletinde kartel üyeleri hırsızlık ile suçladıkları iki adamı önce caddede çıplak gezdirip daha sonra sopalar ile döverek işkence yaptılar.

CADDEDE ÇIPLAK KOŞTURDULAR

Yarım dakikalık videoda, 'nın sınırının hemen güneyinde yer alan Sonora eyaletinde Kartel üyeleri iki adamı çıplak olarak caddede koşturdukları bir video yayınladılar. Videoda bir kartel üyesinin "Bu hırsızlığın cezasıdır" dediği duyuluyor.

SOPALARLA DÖVÜP İŞKENCE YAPTILAR

Hırsızlık ile suçlanan adamlar caddede bir süre koşturulduktan sonra kartel üyeleri ellerindeki sopalar ile iki adamı dövdü. Videonun ilerleyen bölümlerinde yer alan sahnelerde, çete üyeleri kurbanlardan birine diğer adamın üzerine yüzüstü yatırarak düz bir tahta parçasıyla vurarak saldırıyor.Kartel üyeleri tarafından işkence gören adamların sağlık durumları ile ilgili her hangi bir açıklama yapılmadı.

Meksika'dan dehşete düşüren görüntüler! Karteller, iki adamı çırılçıplak soyup işkence yaptılar

Kaliforniya, Meksika, Sonora, Dünya


Dünya

Son Dakika Haberleri

01:00  9 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 9 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
9.02.2020 19:03:07