Meksika'dan İki Kıta Arasına Geldiler

- Meksika
'dan iki kıta arasına geldiler
İSTANBUL - Vodafone 40. İstanbul
Maratonu için birçok ülkeden katılımcı yarışa gelirken, dünyanın bir diğer ucu Meksika'dan yerel kıyafetleriyle gelen katılımcılar dikkatlerden kaçmadı. Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar gelirken, en dikkat çeken gruplardan birisi de Meksika'dan gelen katılımcılar oldu. Meksika'nın yerel kıyafetlerini giyerek köprüden geçen koşucular, basın mensuplarına da açıklama yaptı. Çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Meksikalı koşucular, " Asya
'dan Avrupa
'ya yürüyerek geçmek tam anlamıyla inanılmaz. Bunu daha önce 3 kez yapmıştım. Burada olduğumuz için çok mutluyuz" ifadesini kullandı.
11 Kasım 2018 Pazar 13:27