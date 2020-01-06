Haberler » Güncel » Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı - Haber

Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İran'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

06.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:58 Meksika'dan Irak ve İran'a sağduyu çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, ve 'daki gelişmeleri endişe ile takip ettiklerini belirterek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Meksika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak ve İran'da yaşanan son gelişmelerden endişe duyulduğu dile getirildi. Tüm taraflara sağduyu çağrısı yapılan açıklamada, bölgede tansiyonu yükseltecek hareketlerden kaçınılması gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Meksika dış politikasının anayasal ilkelerine uygun olarak, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde diyalog ve müzakerenin değerini ifade ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - MEKSIKO

Dışişleri Bakanlığı, Meksika, İran, Irak, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:48   Elazığ'da kardan kapanan 150 köy yolundan 63'ü açıldı - Haber
13:48   Başkan Yılmaz sahada - Haber
13:48   Sertavul Geçidi'nde ulaşım kontrollü sağlanıyor - Haber
13:44   'Suyun Çığlığı' projesine yoğun ilgi - Haber
13:43   MÜSİAD Konya'da 'Helal Gıda ve Sağlıklı Beslenme' konferansı - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Ceren Özdemir'in mezar taşına sosyal medya hesabındaki paylaşımı yazıldı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
11:01   Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Evi kenevir serasına çevirmişler - Haber
6.01.2020 13:52:07