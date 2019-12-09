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Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması

BUENOS Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan ülkesinin Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'ya ilişkin yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirterek, "Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz." dedi.

09.12.2019 19:52 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:52Meksika Devlet Başkanı Obrador, kitap çalmakla suçlanan büyükelçi hakkında konuştu Açıklaması

BUENOS Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 'de kitap çalmakla suçlanan ülkesinin Buenos Aires Büyükelçisi Oscar Ricardo Valero Recio'ya ilişkin yetkililerin konuyla ilgilendiğini belirterek, "Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz." dedi.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin Arjantin'de kitap çalmakla suçlanan Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero Recio hakkındaki sorularına cevap verdi.

Valero'nun kariyerinden ve aldığı görevlerden bahseden Devlet Başkanı Obrador, "Valero, önde gelen bir uluslararası ilişkiler uzmanı ve kendisinin dış politikada temiz birisi olduğunu söyleyebilirim. Bu üzücü bir durum, yetkililer konuyla ilgileniyor. Umarım hakkında sosyal ve politik bir linç kampanyası başlatılmaz, bu yüzden onun başarılarından bahsediyorum. Umarım bu konu kendi hudutları içinde kalır ve insanların onurunu zedelemez, bunu muhafaza edelim. Ortada yapılmış bir yanlış varsa ki herkes hata yapar, bilmiyorum kim mükemmel olduğunu söyleyebilir, bunu çözecek kurum dışişleridir." ifadelerini kullandı.

Arjantin basınında dün çıkan görüntülerde, 76 yaşındaki Meksika'nın Buenos Aires Büyükelçisi Valero'nun Buenos Aires'in en ünlü kitapçılarından El Ateneo Grand Splendid'de raftan aldığı kitabı bir gazetenin arasına koyduğu ve ücretini ödemeden kapıdan çıkarken alarmın çalmasının ardından güvenlik tarafından durdurulduğu görülmüş ve kitabevi tarafından şikayette bulunulmuştu.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan Valero ile ilgili "Etik Kurulundan, ünlü bir kitapçıdan kitap çalmakla suçlanan Arjantin'deki büyükelçinin durumunun incelenmesini istedim. Bu arada kendisinin geri dönmesini emrettim. Görüntülerin doğruluğu onaylanırsa görevinden ayrılacak. Sahtekarlığa sıfır tolerans." açıklamasında bulunmuştu.

Valero'nun çalmakla suçlandığı yaklaşık 10 dolar değerindeki kitabın, Fransız tarihçi Guy Chaussinand-Nogaret'in yazdığı, maceracı ve çapkın Giacomo Casanova'nın biyografisi olduğu belirlenmişti.


Buenos Aires, Arjantin, Meksika, Güncel

Kaynak: AA

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