Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19'a karşı tedbirli olmaması tepki çekti

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede önlemlerin artırıldığı bir dönemde "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın annesiyle buluşup el sıkışması tepki çekti.

31.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:34
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19'a karşı tedbirli olmaması tepki çekti
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede önlemlerin artırıldığı bir dönemde "El Chapo" olarak bilinen uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın annesiyle buluşup el sıkışması tepki çekti.
Independent'ın haberine göre, Obrador hafta sonu Sinaloa eyaletini ziyareti sırasında kendisiyle görüşmek isteyen ve bir aracın içinde oturan 92 yaşındaki Maria Consuelo Loera ile el sıkıştı.
Buluşma anının videosu sosyal medyada yayımlandı. Videoda, Obrador'un Guzman'ın annesini araçtan inmemesi için uyardığı ve "Mektubunuzu aldım." dediği duyuluyor. Obrador'un daha sonra Guzman ailesinin temsilcisi Jose Luis Gonzalez Meza ile yan yana yürüdüğü görülüyor.
Meksikalılar, Obrador'un Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaması ve risk grubundaki biriyle el sıkışmasına tepki gösterirken, Devlet Başkanı'nın el sıkıştığı kişinin uyuşturucu baronunun annesi olması da Twitter 'da "Narco President" (Narko Devlet Başkanı) ifadesini başlıca gündem maddesi haline getirdi.
Muhalif Ulusal Eylem Parti senatörlerinden yapılan ortak açıklamada, "Devlet Başkanı, gezilerini iptal etmek ve Kovid-19'un neden olduğu ciddi kriz ile meşgul olmak yerine bir uyuşturucu kaçakçısının annesiyle görüşmeye öncelik verdi." ifadesi kullanıldı.
Meksikalı gazeteci Pascal Beltran del Rio da Twitter hesabında Obrador'un "birden fazla açıdan sağlıklı mesafeyi korumakta" başarısız olduğu yorumunu paylaştı.
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, 28 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapmıştı.
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un geçen haftalarda yine kendi bakanlarının ve sağlık çalışanlarının sosyal mesafe ve el sıkışmama tavsiyelerine kulak asmadığı, destekçileriyle kucaklaştığı ve çocukları öptüğü görülmüştü.
Obrador, Lopez-Gatell'in çağrısı üzerine Meksikalılara seslenerek "Evlerimizde olmak zorundayız. Güvenli mesafeyi korumalıyız." ifadesini kullanmıştı.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ocak ayında da Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söylemişti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Joaquin Guzman, Twitter, Meksika, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Meksika Devlet Başkanı Obrador'un Kovid-19'a karşı tedbirli olmaması tepki çekti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı’na sunuldu! Beş suç kapsam dışı Haberler
İnfaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Beş suç kapsam dışı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:22: Feke Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım - Haber 16:21: "Cinsel suçlar ve terör suçları kapsam dışında" - Haber 16:21: Hayat Normale Döndüğünde Müstakil Evlere ve Araziye Yatırımlar Artacak - Haber 16:20: Sason'da 4 bölge koronavirüs nedeni ile karantinaya alındı - Haber 16:20: İSTE Rektörü Dereli'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek - Haber 16:10: Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haberler 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber