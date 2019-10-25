Meksika Grand Prix'sine ısınma turları

Hamilton şampi…





İki hafta önceki Japonya GP’si sonrasında, sürücüler klasmanında şampiyonluğun bir Mercedes pilotuna gideceği kesinleşmişti. Sürücüler klasmanında lider olan Lewis Hamilton, takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 64 puan önünde. Hamilton, Meksika’da Bottas’tan 12 puan daha fazla alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Hamilton’ın yarışı kazanması durumunda Bottas’ın ilk üçe girememesi, Hamilton’ın şampiyon yapıyor.



Britanyalı pilot Lewis Hamilton’ın, Meksika GP’sinde olmasa dahi, bu yıl şampiyon olma ihtimali oldukça fazla. 34 yaşındaki sürücü, olası bir şampiyonlukta kariyerinin altıncı zaferini elde edecek ve Formula 1 tarihinde Alman efsane Michael Schumacher’den sonra en fazla şampiyon olan pilot olacak.





21. Meksika Grand Prix’si





Formula 1, 21. kez Meksika’ya uğruyor. İlk kez 1962 yılında takvime dahil edilen Meksika GP’si, 1971-1985 ve 1993-2014 arası düzenlenmemişti. 2015’ten bu yana düzenli olarak bu GP’yi izliyoruz.



2015’ten bu yana düzenlenen dört yarışın ikisini Mercedes, ikisini ise RedBull pilotları kazandı. 2015’te Mercedes’ten Nico Rosberg, 2016’da yine Mercedes’ten Hamilton, 2017 ve 2018’de ise RedBull’dan Max Verstappen Meksika’da mutlu sona ulaşan isimler oldular.





Gümüş Oklar’a ters





Lewis Hamilton, 2016’da galip geldikten sonra, Formula 1’in en yüksek irtifadaki pisti olan Hermanos Rodriguez pistinde podyumu dahi göremedi. 2017’de dokuzuncu, 2018’de ise dördüncü oldu.



Meksika GP’si, son yıllarda Mercedes araçları için ideal şartları sunmuyor. Hamilton’ın ve takım patronu Toto Wolff’un açıklamaları da bu görüşü destekliyor.



Hamilton, Meksika GP’si için, “Meksika’daki yarış, aracımızın yapısından ötürü, genellikle bizim için yılın en kötü yarışı oluyor.” demişti. Wolff ise iki hafta önceki Japonya GP’sinin ardından, “Kalan dört yarış bizim için kolay olmayacak. Ancak bizim için en zorlusu Meksika GP’si olacak.” Diyerek bu Pazar günü koşulacak yarışı pek de iple çekmediklerini belirtmişti.





Sıralama önemli





2015’ten bu yana aralıksız düzenlenen Meksika GP’sinde, geride kalan dört yılda da yarışın kazananları sıralama turları sonucu ilk ikide yer alan pilotlardı. 2015 ve 2016’da galip gelen Rosberg ve Hamilton yarışa pol pozisyonunda başlamışlardı. 2017 ve 2018’de kazanan Verstappen ise her iki yarışa da ikinci sırada başlamıştı.





Tahakküm





Japonya GP’sinin ardından sürücüler klasmanında şampiyonluğun bir Mercedes pilotuna gideceği kesinleşmişti. Formula 1’de Turbo Hibrit Çağı’nın altıncı sezonundayız ve geride kalan beş sezonda da şampiyonlar Mercedes’ten çıkmıştı.



2014 ve 2015’te şampiyon olan Hamilton, serisine 16’da ara vermiş ve bir başka Mercedes pilotu Nico Rosberg sürücüler klasmanını lider tamamlamıştı. Hamilton, 2017 ve 2018’de de şampiyon olarak Mercedes hegemonyasını güçlendirdi. Bu yıl da bir Mercedes pilotunun şampiyon olacağı göz önüne alındığında, Mercedes’in tahakkümünün, Turbo Hibrit Çağı’nın altıncı yılında da devam ettiğini görüyoruz.