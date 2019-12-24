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Meksika ile Bolivya arasında diplomatik temsilciliği izleme gerginliği

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettikten sonra sığındığı Meksika, bu ülkedeki büyükelçiliğinin 150 güvenlik görevlisi ile istihbaratçı tarafından izlendiğini ve bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu.

24.12.2019 07:51 | Son Güncelleme: 24.12.2019 07:51 Meksika ile Bolivya arasında diplomatik temsilciliği izleme gerginliği
Eski Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettikten sonra sığındığı , bu ülkedeki büyükelçiliğinin 150 güvenlik görevlisi ile istihbaratçı tarafından izlendiğini ve bu durumun uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu. Bolivya ise Meksika'yı yeni hükümeti tanımamak ve bölgesel bir zirveyi çalmakla suçladı.

Bolivya'da Devlet Başkanı Evo Morales'in istifasıyla sonuçlanan süreci "darbe" olarak niteleyen ve Morales'e destek veren Meksika Dışişleri Bakanlığı, bu ülkenin başkenti La Paz'daki büyükelçiliğinin etrafında çok sayıda Bolivyalı istihbaratçı ve güvenlik gücünün varlık gösterdiğini iddia etti.
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Evo Morales, Bolivya, Meksika, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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