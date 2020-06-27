Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a yapılan saldırının lideri yakalandı

Meksika'da dün Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenleyen grubun lideri yakalandı.

Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a yapılan saldırının lideri yakalandı
27.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:34
Meksika'da dün Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a silahlı saldırı düzenleyen grubun lideri yakalandı.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Miguel Hidalgo belediye binası önündeki Paseo de la Reforma ile Prado Norte Caddelerinin kesiştiği noktada Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Omar Hamid Garcia Harfuch'a kalabalık bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Harfuch, yaralanmış, yanında bulunan 2 polis ise hayatını kaybetmişti. Polis, saldırının lideri olduğunu düşündüğü "El Vaca" (İnek) lakaplı José Armando Briseno'yu güvenlik kamerası kayıtları yardımı ile Santa Catarina bölgesinde kıskıvrak yakaladı. İstihbarat servisi raporlarına göre Briseno, aynı zamanda, Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin (JNGC) tetikçilerinin lideri olarak biliniyor.

Mexico City Başsavcılığı, tarafından yapılan açıklamada Harfuch saldırısında tetikçilere kişi başı 100 bin Peso (yaklaşık 4 bin Dolar) ödeme sözü verildiğini aktardı. Başsavcılık, olay yerinde yapılan incelemelerde ise farklı kalibrelerde 150'den fazla boş kovan bulunduğunu açıkladı.

Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Tüm bunlar ülkemizde kamu güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz başarılı çalışmaların bir sonucu" dedi.

Öte yandan Harfuch'a saldırıda 3 kurşun isabet etmiş ve ameliyata alınmıştı. Yetkililer, Sekreter Harfuch'un ameliyatının başaralı geçtiğini ve hayati tehlikesini bulunmadığını duyurdu. Polis, Harfuch'un bulunduğu hastane çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri aldı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İHA

Etiketler: Meksika, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti Yaşam
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
İsrail’de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Dünya
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Son Dakika: ÖSYM, YKS’de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı Güncel
Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı
Alişan’ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Magazin
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Dünya
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Güncel
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye’yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl’de vatandaşlar Müge Anlı’ya çağrı yaptı Yaşam
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
Haberler››3. Sayfa››Meksika Kamu Güvenliği Bakanlığı Sekreteri Harfuch'a yapılan saldırının lideri yakalandı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:40: Yangında 5 ev, 5 ahır ve samanlıklar yanarak kül oldu - Haberler 00:38: Nevşehir'de arabalı sinema keyfi devam ediyor - Haberler 00:31: Sarıyer'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı - Haberler 00:18: Bursa'da korku dolu saatler...Çiçekçi dükkanı alevlere teslim oldu - Haberler 00:15: 27 Haziran 2020 Haberleri - Haberler 00:13: Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu - Haberler 23:21: Sayısal Loto'nun iki hafta üst üste Ankara'da aynı ilçeye çıkması dikkat çekti - Haberler 16:51: 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 15:45: Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 12:53: Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı