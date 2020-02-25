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Meksika'nın doğusunda 4 ceset bulundu

Meksika'nın doğusundaki Puebla eyaletinde 4 kişinin cesedi bulundu.

25.02.2020 10:58 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:58Meksika'nın doğusunda 4 ceset bulundu
'nın doğusundaki eyaletinde 4 kişinin cesedi bulundu.
Eyalet Başsavcısı Higuera, Puebla Üniversitesinde öğrenci oldukları belirlenen iki Kolombiyalı ve bir Meksikalı öğrencinin ayrıca bir Uber sürücüsünün ölü bulunduğunu kaydetti.
Cesetlerin yakınında bir aracın bulunduğunu belirten Higuera, olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını ifade etti.
300 binden fazla can kaybı
Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.
120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Gilberto, Meksika, Puebla, Güncel

Kaynak: AA

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