Kaynak: AA

- Meksika'nın Türkiye büyükelçisi Bernardo Cordova ile röportajANKARA - Meksika'nın Türkiye büyükelçisi Bernardo Cordova her iki ülkenin de eski medeniyetlerin beşiği olduğu ve olumlu ilişkilere sahip olduğunu söyledi.Bernardo Cordova, iki ülkenin "harika" ilişkilere sahip olduğunu, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin de 90 yıldan fazlasına dayandığını söyledi."Her iki ülkede, ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatlar sunan hükümetler var"ANKARA - Meksika'nın Türkiye büyükelçisi Bernardo Cordova her iki ülkenin de eski medeniyetlerin beşiği olduğu ve olumlu ilişkilere sahip olduğunu söyledi.Bernardo Cordova, iki ülkenin 'harika' ilişkilere sahip olduğunu, ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerin 90 yıldan fazlaya dayanıyor."Her iki ülkede, ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsatlar sunan hükümetler var"