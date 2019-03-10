10 Mart 2019, 23:05
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Meksika Rallisi'nde Kazanan Ogier

Meksika Rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Meksika'da düzenlenen üçüncü ayağını, Citroen Total takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier kazandı.

Şampiyonanın 21 etaptan oluşan, 313,87 kilometre uzunluğundaki üçüncü mücadelesini, 3 saat 37 dakika 8 saniyede tamamlayan Ogier, sezonun ikinci, kariyerinin 46. ralli zaferine ulaştı.

Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, liderin 30.2 saniye arkasında ikinci, M-Sport Ford'un Büyük Britanyalı sürücüsü Elfyn Evans ise Ogier'nin 49.9 saniye gerisinde üçüncü oldu.

WRC'de son 6 yılın şampiyonu Ogier, Meksika Rallisi galibiyetinin ardından pilotlar klasmanında 61 puana ulaştı ve lider Tanak ile arasındaki farkı 4'e indirdi.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı, 28-31 Mart tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek. Citroen, Meksika, Spor
Kaynak: AA


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