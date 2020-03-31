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Meksika sağlıkta acil durum ilan etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 kişinin öldüğü, 1094 kişide virüsün tespit edildiği Meksika'da, sağlıkta acil durum ilan edildi.

31.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 31.03.2020 21:12
Meksika sağlıkta acil durum ilan etti
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 28 kişinin öldüğü, 1094 kişide virüsün tespit edildiği Meksika 'da, sağlıkta acil durum ilan edildi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, Ulusal Saray'da düzenledikleri basın toplantısında, Kovid-19'un yayılma riski nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan ettiklerini açıkladı.
Kovid-19'un yayılma tehlikesine işaret eden Ebrard, "30 Mart ila 30 Nisan tarihleri arasında kamu ve özel sektördeki tüm zorunlu olmayan faaliyetler dışında bütün etkinlikler askıya alınacak." ifadesini kullandı.
Ebrard, virüsün hızlı bir şekilde yayıldığına dikkati çekerek, 60 yaşın üzerindeki kişiler, hipertansiyon, diyabet hastaları ve hamilelerin evde kalmaları uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanı Yardımcısı Lopez-Gatell ise Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının 28'e çıktığını bildirdi.
Virüsün hızının yükselme eğiliminde olduğuna vurgu yapan Lopez- Gatell, vatandaşların zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiğini belirtti.
Lopez-Gatell, kesinleşmiş vakanın 1094'e çıktığını, şüpheli vaka sayısının ise 2 bin 752 olduğunu söyledi.
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, geçen pazar günü Twitter mesajında "Acil ihtiyaçlarınız dışında, sağlığınız ve güvenliğiniz için herkes eve. Yaşlı insanları ve hastaları korumaya devam edelim." çağrısında bulunmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Meksika, Güncel
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