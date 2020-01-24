Haberler » Güncel » Meksika sınırında göçmen - polis çatışması - Haber

Meksika sınırında göçmen - polis çatışması

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD'ye gitmek üzere Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin ülkeye geçişini Meksika sınır polisi engelledi.

24.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:22Meksika sınırında göçmen - polis çatışması

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp, ABD'ye gitmek üzere Guatemala- sınırına ulaşan göçmenlerin ülkeye geçişini Meksika sınır polisi engelledi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Guatemala-Meksika sınırına ulaşan göçmenlerin özellikle ülkenin Chiapas eyaletine doğru gelip, ülkeye yasa dışı girmeye çalıştığı ve güvenlik güçlerinin de buna engel olduğu bildirildi.

Önceki günlerde de ABD'ye gitmek için yola çıkan El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Guatemala gibi Orta Amerika ülkelerinden göçmenlerin Guatemale'nın Meksika sınırındaki Tecun Uman kentine ulaştığı, bir kısmının Suchiate Nehri'ni yürüyerek geçtiği ve Meksika'ya girdiği belirtilmişti. Ülkelerindeki işsizlik, yoksulluk gibi nedenlerden kaçarak sınıra gelen göçmenlerle Meksika güvenlik güçleri arasında sıkça çatışma yaşanıyor.

Görüntü Dökümü

--------------

-Meksika güvenlik güçlerinin, göçmenlerin geçişini engellemesi

-Yaşanan arbede



Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50  FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davasında karar açıklandı
12:50  Eski karısının eşini öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
12:50  Doğanşehir'de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı
12:49  FETÖ'nün askeri yargı yapılanması sanıklarına ceza yağdı (2)- Yeniden
12:49  Kızıl tilkiler Kars'ta karla kaplı arazide avlanıyor
24.01.2020 12:52:35