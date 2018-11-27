Meksika Sınırını Geçmek İsteyen Onlarca Göçmen Gözaltına Alındı

27 Kasım 2018 Salı 09:58



27 Kasım 2018 Salı 09:58

Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen 69 göçmenin ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.Orta Amerika ülkelerinden gelerek Meksika sınırı üzerinden ABD topraklarına girmek isteyen göçmenler arasındaki 69 kişinin sınırı geçmeye çalışırken ABD'li yetkililer tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birim Komiseri Kevin McAleenan yaptığı açıklamada, 69 göçmenin ABD tarafında gözaltına alındığı bilgisini doğruladı. Tijuana kenti yetkileri ise Meksika tarafında da aynı gerekçe ile 39 kişinin gözaltına alındığını belirtti.ABD polisinden gazlı müdahaleABD polisi Meksika'nın Tijuana kentinden ABD'nin San Diego kentine geçmek isteyen göçmenlere daha önce de biber gazı ile müdahale etmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada gerekli olması halinde sınırı kalıcı olarak kapatabileceğini duyurmuştu. - SAN DİEGO