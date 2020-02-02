Haberler » Magazin » Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi - Magazin

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Ünlü ikoncan Eda Taşpınar, Meksika'da tatile gitti. Bu ülkede bir tabak dolusu çekirge yedi. Dünyanın koronavirüsle pençeleştiği şu günlerde Taşpınar'ın yediği çekirge tartışmalara neden oldu.

02.02.2020 20:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 20:18

Yazın sosyal medyada paylaştığı pozlarla dikkat çeken sosyetik güzel Eda Taşpınar, yine marjinal bir harekete imza attı. Bir süredir tatil için Tulum'da bölgesinde olan Taşpınar, bir tabak dolusu çekirge yedi.

PAYLAŞIMI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Dünyayı saran Corona virüsünün gündemde olduğu şu günlerde Taşpınar'ın yaptığı bu paylaşım tartışmalara neden oldu. Taşpınar paylaşımına "Yer miyizzz? Yeriz" notunu düştü.

GEÇEN YIL DA SALYANGOZ YEMİŞTİ

Taşpınar, geçtiğimiz sene de timsah eti ve pesto soslu salyangoz yiyerek dikkat çekmişti.

Meksika tatiline çıkan Eda Taşpınar, bir tabak çekirge yedi

Eda Taşpınar, Taşpınar, Meksika, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

04:00  Defne Joy Foster kimdir? Defne Joy Foster nereli, neden öldü?
01:00  Galatasaray Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - HK Kayserispor hangi kanalda, şifresiz mi? Galatasaray-HK Kayserispor bilet fiyatları
01:00  Metin Oktay kimdir? Metin Oktay'ın doğum günü ne zaman? Metin Oktay kaç gol attı, hangi takımlarda oynadı?
01:00  1 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 2 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
2.02.2020 22:22:27