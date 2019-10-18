Haberler » Dünya » Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi

Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi

Meksikalı uyuşturucu karteli, polislerce yakalanan El Chapo'nun oğlunu geri alabilmek için kenti savaş alanına çevirdi.

18.10.2019 14:27Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi
'El Chapo' lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez, Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından yakalanınca kartel üyeleri kenti savaş alanına çevirdi. Muhafızlar, daha fazla can kaybı yaşanmaması için geri adım atarak, ABD'de arananlar listesinde bulunan El Chapo'nun oğlununu serbest bıraktı.













Polis, Guzman'ı serbest bırakmak zorunda kaldı

Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan'da yaşanan olaylar bir aksiyon filmini aratmadı. Polis sabah saatlerinde El Chapo'nun oğullarından biri olan Guzman Lopez'in kaldığı eve baskın düzenledi. Ulusal Güvenlik Muhafızları tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu baronunun oğlu yakalandı. Fakat El Chapo'nun yokluğunda lider olarak oğlunu kabul ettikleri söylenen kartel üyeleri, ağır silahlarla muhafızlara karşılık verdi. Kent genelinde sokaklara barikat kuran kartel, otomobilleri yaktı. Güvenlik güçlerine ateş açtı. Bunun üzerine hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının büyümesinin önüne geçmek için Ovido Guzman Lopez'in serbest bırakıldığını duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Joaquin Guzman, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
14:42 Dünya Menopoz Günü: Gündemde iş yerinde menopoz politikası ve testosteron tedavisi var
14:27 Fransız siyasetçiye göre Suriye'de harekatın durması, ABD'li seçmene yönelik 'sinema'
14:27 Erdoğan: Güvenli Bölge'nin doğu sınırı Irak olacak
14:27 Meksika: Uyuşturucu karteli, 'Bücür' lakaplı El Chapo'nun oğlu için kenti savaş alanına çevirdi
14:18 Afganistan'da cuma namazı sırasında 2 patlama: 18 ölü, 50 yaralı
14:15 Ukrayna'da Türk Kültür Günleri başlıyor
14:12 Hakkari, Yüksekova ve Nusaybin belediyelerine kayyum atandı
18.10.2019 15:20:55