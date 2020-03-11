Meksikalı çete üyeleri, liderlerinin tutuklandığı söylentileri üzerine polisle çatıştı
Meksikalı çete üyeleri, liderleri tutuklandı söylentileri üzerine polisle çatıştı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Meksika 'da bir suç örgütü üyeleri, liderlerinin gözaltına alındığıyla ilgili söylentilerin yayılması üzerine güvenlik güçleriyle çatıştı. Polis ise herhangi bir çete liderini tutuklamadığını açıkladı.
Başkent Mexico City'nin 250 kilometre kuzeybatısında yer alan Guanajuato eyaletinin Celaya şehrinde, Santa Rosa de Lima suç şebekesi üyeleri, "El Marro" lakaplı çete liderleri Jose Yepez'in tutuklandığına dair sosyal medyada çıkan haberler üzerine şehirde ortalığı birbirine kattı. Araçları ateşe veren ve güvenlik güçleriyle çatışan örgüt üyeleri, Yepez'in serbest bırakılmasını talep etti.
Başkent Mexico City'nin 250 kilometre kuzeybatısında yer alan Guanajuato eyaletinin Celaya şehrinde, Santa Rosa de Lima suç şebekesi üyeleri, "El Marro" lakaplı çete liderleri Jose Yepez'in tutuklandığına dair sosyal medyada çıkan haberler üzerine şehirde ortalığı birbirine kattı. Araçları ateşe veren ve güvenlik güçleriyle çatışan örgüt üyeleri, Yepez'in serbest bırakılmasını talep etti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Mexico City, Meksika, Polis, Dünya
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