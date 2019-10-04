Meksikalı sanatçı jorge marin'in heykelleri istanbul havalimanı'nda

MEKSİKALI sanatçı Jorge Marin'in eserleri "Varlığın Yeniden İnşası" sergisiyle İstanbul Havalimanı'nda sanatseverlere kapılarını açtı.Bronzdan yaptığı heykelleri küreler, pencereler, kefeler ve atlar üzerine konumlandıran Jorge Marin'in İstanbul Havalimanı'ndaki sergi açılışına İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu katıldı. Törende açılış kurdelasını birlikte kesen yetkililer daha sonra Meksikalı sanatçının sergisini gezdiler.

"BURASI BİR SANAT MERKEZİ"

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı ve İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, "Buradan her gün yüz binlerce insan geçiyor. Bizim yolcu kapasitemiz 200 binin üzerinde. Bu insanlar burayı çok merak ediyor. Bugün burada açtığımız bu sergi, İstanbul Havalimanını yetkililerinin sanata ne kadar değer verdiği bizlere gösteriyor. Burasının sadece bir havalimanı değil nasıl bir sanat merkezi olması gerektiğini bizlere sunuyorlar. İnsanlarımız bu güzel eserleri görecekler" dedi.

"BU SERGİ İKİ ÜLKE ARASINDA ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ OLACAK"

Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello, üçüncü kez İstanbul Havalimanı'na geldiğini bu etkinliği yapmaktan büyük bir onur duydukları söyledi. Meksikalı Jorge Marin'in eserlerinin burada sergilemek önemli bir adım olduğunu ifade ederek, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Meksika seferlerine başlamasının iki ülke arasında ticaret ve turizm açısından önemli olduğunu söyledi. İGA Havalimanı İşletmesi CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu ise, Meksikalı sanatçının sergisinin İzmir ve Ankara'dan sonra üçüncü kez İstanbul Havalimanı'nda sergi açtığını hatırlatarak, Mexico City Havalimanı'nda bir organizasyon yapmak istediklerini söyledi.





- İstanbul