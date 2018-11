Mektebim Eğitim Kurumları Franchise Şubesinin Tüm Haklarını Geri Aldı

23 Kasım 2018 Cuma 11:28



Mektebim markası, SNM Eğitim Danışmanlık firması tarafından franchise olarak açılan Mektebim Eğitim Kurumları Ankara Keçiören Kampüsünün tüm franchise haklarını geri aldı.Mektebim markası, SNM Eğitim Danışmanlık firması tarafından franchise olarak açılan Mektebim Eğitim Kurumları Ankara Keçiören Kampüsünün tüm franchise haklarını geri aldı. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Mektebim markası ile Ankara Keçiören'de bu yıl faaliyete giren kampüs, şu an da Mektebim Eğitim Kurumları TİC. A.Ş. ile bir ilişiği kalmamış olan Ümit Kalko'nun şahsına ait SNM Eğitim Danışmanlık SAN. TİC. LTD. ŞTİ tarafından franchise olarak açılmıştır. Ümit Kalko'ya ait olan şirketler bir süredir mali sıkıntı yaşadığından konkordatoya gitmiş ve mali yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelmiştir. Yaşanan bu sorunlar nedeniyle Mektebim Eğitim Kurumları TİC. A.Ş., Ankara Keçiören Kampüsünün tüm franchise haklarını Ümit Kalko'nun şahsına ait olan SNM Eğitim Danışmanlık SAN. TİC. LTD. ŞTİ.'den alarak marka sorumluluğunun gereği öğrenci, öğretmen ve veli mağduriyetini gidermiş, Mektebim'in Ankara'daki diğer kampüslerine nakil çalışmalarını tamamlamıştır.Mektebim, güçlendirdiği sermayesi ve hız vermiş olduğu kurumsallaşma süreciyle eğitim öğretim faaliyetlerine daha da güçlü şekilde devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyurur". - İSTANBUL