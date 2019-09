Mektebim Koleji, yeni eğitim anlayışı ile İzmirlilerle buluştu

Mektebim Koleji, yeni eğitim anlayışı ile İzmirlilerle buluştuİZMİR - Mektebim Koleji Çiğli , Folkart ve Güzelbahçe kampüslerinin tanıtım toplantısında konuşan Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, yeni yönetim kadrosu ve yeni eğitim anlayışı ile İzmir'de uygulayacakları akademik ve sosyal projeleri anlattı.Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Genel Müdür Baş Yardımcısı Banu Gürün, İzmir Bölge Sorumlusu Coşkun Fırat, Çiğli Kampüs Müdürü İrfan Albayrak, Folkart Kampüs Müdürü Serpil Eren ve Güzelbahçe Kampüs Müdürü Ahmet Kaya, Çiğli, Folkart ve Güzelbahçe kampüsleri hakkında tanıtım toplantısı düzenledi. Genel Müdür Servet Özkök, yeni yönetim kadrosu ile birlikte eğitim anlayışının da değiştiğini belirterek, Mektebim Koleji'nin merkezinde öğrencinin olduğunu ve nitelikli eğitimin ön planda tutulduğunu söyledi. Özkök, Mektebim Koleji'nin aynı zamanda birer öğretmen geliştirme merkezi olacağını ifade etti."Merkeze çocukları aldık"Mektebim Koleji'nin 4 yıldır İzmir'de faaliyet gösterdiğini belirten Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "Ancak biz kuruluş tarihimize '4 yıl' değil, '4 ay' diyoruz. Çünkü Mektebim'in yönetim kadrosu değişti, yeni bir yönetim kadrosu ve eğitim kadrosu ile yeni bir bakış geldi. 4 ay önce genel müdür olarak göreve başladığımda, arkadaşlarımızla birlikte 'burada ne yapmak istiyoruz ve ne yapacağız?' diye sorguladığımızda dedik ki, 'bizim için en değerli şey çocuklar.' Onun için merkeze çocukları aldık. 'Mektebim, çocuklarımız için iyi ve doğru olan her şeyi yapmaya çalışacak' dedik ve bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.Öğretmenlere yüksek lisans ve sertifika programlarıBir eğitim kurumunun olmazsa olmazının öğretmenler olduğunu vurgulayan Özkök, sözlerini şöyle sürdürdü:"'Öğretmenlerimizi baş tacı yapmamız gerekir' dedik ve 'sana değer öğretmenim' mottosu ile öğretmenlerimize değer vereceğimizi, öğretmenlerimizi farklı bir şekilde konumlandıracağımızı ifade ettik. Bu kapsamda tüm öğretmenlerimize tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdık. Öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri için üniversitelerle anlaşmalar yaparak yüksek lisans ve sertifika programları hazırladık ve bu sene programlarımızı öğretmenlerimize sunuyoruz. Ayrıca öğretmenlerimizi ve yöneticilerimizi yurt dışında anlaştığımız üniversite ve eğitim kurumlarına araştırma gezileri için göndereceğiz.""Okullarımızın her biri birer öğretmen geliştirme merkezi olacak"Türkiye'de eğitimin en temel probleminin nitelik üzerinde durmadan nicelik üzerinde durulması olduğunu ifade eden Özkök, "Marka okulların sayı üzerinde durarak 'ne kadar çok okulumuz, ne kadar çok öğrencimiz var' söyleminde bulunmaları temel problem. Mektebim bu noktada, bu söylemlerde bulunan kurumlardan ayrılıyor. Mektebim önce nitelik üzerinde duracak, nicelik daha sonra gelecek. 'Önce itibar' diyoruz. İtibarı artırmak için yapılması gereken neyse onu yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmeler yapıyoruz. Okullarımızın her biri birer öğretmen geliştirme merkezi olacak. Sadece kendi öğretmenlerimizi değil, bölgemizdeki tüm öğretmenleri geliştirmek üzere okullarımızı öğretmen geliştirme merkezi olarak konumlandırıyoruz. Bu kapsamda öğretmenlerin gelişimi için farklı sertifika programları hazırlıyoruz ve bu programlar çok kısa zamanda uygulanmaya başlanacak" dedi."Hedefimiz dünyanın en itibarlı K12'lerinden biri olmak"Konuşmasında katma değerli eğitimin önemine vurgu yapan Özkök, Mektebim Kolejinin katma değerli eğitim konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapacağını belirtti. Özkök, "Bundan sonraki hedefimiz, dünyanın neresinde eğitim alanında iyi bir şey varsa çocuklarımız için onu getirmek ve uygulamak olacak. Dünyanın en itibarlı K12'lerinden biri olmak hedefi ile hareket ediyoruz" diye konuştu."Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz"Son 3 yıldır eğitim sektörünün farklı noktaya getirildiğini dile getiren Özkök, şöyle konuştu:"'Bu sektör çok para kazanılan bir sektör' algısı ile her binayı okul yapma, 'bina olduğunda nasılsa öğrenci gelir' zihniyeti ile birçok okul açıldı. Eğitim öyle bir şey değil. Eğitimin böyle olmadığı da, sektörde yaşanılan sıkıntılarla ortaya çıkıyor. Sektör ciddi sıkıntı yaşıyor. Çünkü eğitim, kısa vadeli geri dönüşü olan bir yatırım değil. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz. Bunun geri dönüşü çok uzun vadelere yayılıyor. Bunun için çok iyi eğitimcilere, çok iyi öğretmenlere ihtiyaç var. Sektörü anlamadan bu sektöre giren, sadece fiziki yapı ile öğrenci geleceğini ve bu işin para kazanma yönü olacağını düşünen yatırımcılar büyük sıkıntı yaşıyorlar. Önümüzdeki günlerde bu sıkıntılar gün yüzüne fazlasıyla çıkacak.""Dezavantajlı çocuklara yönelik eğitimler"Mektebim Koleji Genel Müdür Baş Yardımcısı Banu Gürün de, Mektebim Koleji ile İzmir'e toplamda bir katkı sağlamak istediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Okullarımız bundan böyle okullarınızdır. Okulların temel misyonu topluma katkı sağlamaktır. Okulların; öğrencinin sadece gelip gittiği, veliye bilgilendirme yapılan yerler olmanın haricinde bir taraftan da topluma ve toplama katkı sağlamak üzere bir takım görevleri vardır. Hem Türkiye'nin ileri gitmesi, hem de dünyaya katkı sağlaması açısından bilim ve teknolojiyi üretebilen bir toplum haline gelmemiz son derece önemli. Ne yazık ki toplum olarak bunu üretemedik ama bu üretemeyeceğimiz anlamına asla gelmiyor. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Bunu hem kendimize sorumluluk, hem de ödev biliyoruz. Çocuklarımızı bilim ve teknolojide iyi yetiştireceğiz. Sadece Mektebim'de okuyan öğrencilerimizden söz etmiyoruz. Bir taraftan da okullarımızın bulunduğu bölgelerdeki, o bölgelerin dışındaki, bilhassa dezavantajlı çocuklara yönelik eğitimler vermek istiyoruz.""Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını büyük bir titizlikle inşa edeceğiz"Mektebim Koleji İzmir Bölge Sorumlusu Coşkun Fırat da, yeni eğitim anlayışı sebebiyle 4 aylık bir kurum olduklarına inandıklarını söyledi. Fırat, "Çünkü mental yapımız 4 ay önce ciddi anlamda bir revizyonla ortaya çıkmış oldu. Servet Hocamızın yakmış olduğu bu eğitim meşalesinde bizler de onun ışığının etrafında toplanarak bu işi yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın hayatına dokunabilmek, çocuklarımızın hayatını inşa edebilmek çok heyecan verici bir çalışma. Öğrencilerimizin eğitim hayatlarını büyük bir titizlikle inşa edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu."Bilimi, çağdaşlığı, insana değeri yaşatıyoruz"Mektebim Koleji Folkart Kampüs Müdürü Serpil Eren, "Türkiye'de öğretmenin değerinin yerlerde olduğu dönemi de gördük, yükselmeye başladığı dönemi de gördük. Bu anlamda Mektebim'de olmaktan gurur duyuyorum. En büyük hedefimiz, sosyal sorumluluk projelerini büyüterek sadece öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz değil, önce ilçemize sonra da tüm İzmir'e yayılmak olacaktır" dedi. Mektebim Koleji Güzelbahçe Kampüs Müdürü Ahmet Kaya ise, "32 yıllık eğitimci olarak Mektebim Koleji'nde 3-4 ay aydır olan değişikliklerle hem bilimi, hem çağdaşlığı, hem insana verilen değeri en düzeyde yaşatmaya çalışıyoruz. Tabii ki akademik başarı önem arz ediyor. Ancak bizler ne olursa olsun fırsat bulup öğrencilerimizin bireysel ayrıcalıklarının da farkında olup sosyal becerilerini göz ardı etmiyoruz" dedi.Veliler kitap okumaya teşvik ediliyorMektebim Koleji Çiğli Kampüs Müdürü İrfan Albayrak, bugünün Gaziler Günü olduğunu hatırlatarak, "Mektebim Okulları, şehit ve gazi çocuklarına kontenjan tanımadan kapılarını açan bir eğitim kurumu. Hiçbir şehit ve gazi çocuğu kapımızdan geri dönmemiştir" diye konuştu. Albayrak, Mektebim Koleji'nde uygulanan bazı eğitim çalışmaları hakkında şunları söyledi:"Eğitimde Türkiye'deki en büyük eksiklik, okumamak. Okuduğunu anlayamayan, üniversite sınavlarında ve LGS'de en çok karşılaştığımız sorun, okuduğunu anlayan bir toplumdan çıkmamız oldu. Mektebim olarak sabah çocuklarımız ve kapıdaki güvenlik dahil olmak üzere tüm çalışanlar için 20 dakika kitap okuma zorunluluğu var. 'Çocuktan Al Haberi' uygulamamız ile velileri ziyaret edip kitap okumaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu, Mektebim Okulları'nın birinci derecede en büyük sorumluluklarından biridir."Albayrak, İzmir ormanlarını ağaçlandırma çalışmalarına da destek verdiklerini sözlerine ekledi.