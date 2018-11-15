"Mektep Meydan Galatasaray" Sergisi Kapsamında Son Performans

Pera Müzesi, "Mektep Meydan Galasataray" sergisi kapsamında, Melis Tezkan ve Okan Urun tarafından 2006'da kurulan biriken'in performansına sahne oluyor. Performans, nefes ve hafıza ilişkisini ele aldıkları "Unplugged" isimli yerleştirme etrafında gerçekleşiyor. "Unplugged", 90'lardan bugüne kalanları otomobil biçimindeki bir balonun koreografik performansıyla irdelerken, sanatçılar aynı dönemden bugüne taşıdıkları listelerle ona eşlik ediyor.

Performans 23 Kasım Cuma günü saat 18.30 ve 19.00 saatlerinde, "Mektep Meydan Galasataray" sergi katında ücretsiz gerçekleşiyor.