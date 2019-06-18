18.06.2019 14:38
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Mektup geriliminin ardından NATO komutanı: ABD ve Türkiye S-400 diyaloğuna devam ediyor

Mektup geriliminin ardından NATO komutanı: ABD ve Türkiye S-400 diyaloğuna devam ediyor

NATO komutanı Tod Wolters, mektup geriliminin ardından Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400 konusunda diyaloğa devam ettiklerini açıkladı

NATO komutanı Tod Wolters, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı vekili Patrick Shanahan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın diyaloğa devam ettiğini açıkladı. Shanahan'ın Akar'a gönderdiği mektup gerginliğinin ardından Wolters, Akar ve Shanahan'ın önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO toplantısında görüşebileceklerini de duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan NATO komutanı Tod Wolters, "F-35 ve S-400 hava sistemleri birlikte konuşlanamaz. Biliyorum ki detaylar hakkında Akar ve Shanahan arasında diyalog devam edecek. Doğruyu söylemek gerekirse gelecek hafta bakanların katılacağı NATO toplantısında Shanahan ve Akar'ın görüşme imkanı olabilir." ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

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