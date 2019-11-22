Mektup örnekleri ve özel amaçlı mektup örnekleri! Mektup nasıl yazılır?

Mektup yazmak çok sık olmasa da zaman zaman yapılması gereken özel ve resmi amaçlı işlemlerde kullanılan bir yazışma türüdür. Eski dönemlerde günlük bir rutin olan mektup günümüzde belirli amaçlarla yazılmakta ve kullanılmaktadır.İş ve özel amaçlı yazılabilen mektupları yazarken doğru yazmak ve doğru şekilde gönderim yapabilmek için belirli kurallara uymak gereli. İşte mektup örneği, mektup zarfı örneği, iş mektubu örneği, niyet mektubu örneği, niyet mektubu örneği, özel mektup örnekleri, sevgiliye mektup örnekleri mektup yazarken dikkat edilmesi gerekenler. Mektup nasıl yazılır, özel mektup örnekleri, mektup örnekleri ve özel amaçlı mektup örnekleri…

MEKTUP NEDİR?

Güncel ve kişisel haber taşıyan kağıt ve benzerlerine "Mektup" denir. Mektupların zarf içinde olup olmamaları veya zarfların açık veya kapalı olmaları niteliklerini değiştirmez. Mektup dışındaki herhangi bir gönderinin tanımına uymayanlar ile kapalı zarf yahut ambalaj içinde yollanan gönderiler de mektup olarak işlem görürler.

Mektup

MEKTUP NASIL YAZILIR?

Mektup yazılırken dikkat edilmesi gerekenler:

Mektup beyaz çizgisiz kağıda yazılmalıdır.

Mektup kullanılan kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır. Mektup yazarken tükenmez kalem kullanılmalıdır.

Mektup kağıdının sağ üst kısmına tarih eklenmelidir.

Mektup yazıldıktan sonra imzalanmalıdır.

Mektup sol köşesine adres yazılmalıdır.

MEKTUP YAZIM BÖLÜMLERİ

Hitap Bölümü:Hitaplar mektubu yazacağımız kişi, ya da kuruma olan samimiyetimize göre şekil alır. Örneğin sevdiğiniz, samimi olduğunuz bir arkadaşınız için "Canım Arkadaşım," ile başlayabilirsiniz. Sayın Yönetici, Sevgili Annem gibi samimiyetinize göre uygun bir hitap kullanabilirsiniz. Hitap bölümü mektubun sol üst kısmında Giriş Bölümünden önce yazılır. Hitaptan sonra virgül kullanılır ve paragraf atlayarak giriş bölümüne başlanır.

Giriş Bölümü: Giriş bölümünde, neden mektup yazdığınızı anlatabilirsiniz. Ya da son aldığınız mektuptan bahsedebilirsiniz.

Gelişme Bölümü:Mektubunuzda bahsetmek istediklerinizi yazacağınız ana bölüm burasıdır. Konuları paragraflar halinde anlatabilirsiniz.

Sonuç Bölümü: Kısaca bitirme, iyi dilekler ve selam bölümüdür.

Mektup

MEKTUP ZARFI NASIL DOLDURULUR?

1. Gönderenin adresi zarfın ön yüzünün sol üst köşesine yazılmalıdır.

2. Gideceği yerin adresi orta sağ kısma yazılmalıdır.

3. Gideceği kentin adı, en alt sağ köşeye büyük harflerle yazılmalıdır.

4. Pul sağ üst köşeye yapıştırılmalıdır.

MEKTUP TÜRLERİ NELERDİR?

Özel mektup

İş mektubu

Felsefi mektup

Açık mektup

Resmi mektubu

Ebedi mektup

MEKTUP ZARFI NASIL YAZILIR?

1) Alıcının adı ve soyadı,

2) Memuriyet, sanatı veya ticaret unvanı,

3) Oturduğu semt, sokak adı,

4) Ev, apartman, han gibi binaların kapı numarası ile daire numaraları gibi herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa yer kalmadan yollanabilmesini ve gönderildiği kimsenin kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgiler ile gönderinin gideceği yer ve semt adı veya dağıtacak olan PTT işyerinin adı okunaklı bir şekilde yazılır veya bu bilgileri taşıyan bir etiket gönderi üzerine yapıştırılır.

Gerektiğinde posta yollama numarası veya ilgili dağıtım bölgesi numarası ile tamamlanan adresler için posta kodunun da gösterilmesi zorunludur. Ayrıca resmi dairelere ait gönderilerin, semt, cadde, sokak adı ve kapı numarası da gösterilmek suretiyle tam adresleri yazılmış olarak postaya verilmesi gereklidir.

Adları aynı olan veya birbirine benzeyen yahut herhangi bir işyeri bulunmayan yerler varışlı gönderilerin adreslerine, bağlı oldukları il ve ilçelerin isimleri belirtilmemişse, bunların yazılmaları göndericilerinden istenir, gerekirse "PTT İşyerleri İle Posta Servislerinin Çalışma Saatlerini Gösterir Broşür"den yararlanılarak yazdırılması sağlanır. Bağlı oldukları il ve ilçeler belirtilmemiş bu tür gönderiler ilk önce en uygun ve en yakın olan yere yollanır. Gönderilerin üzerinde aynı alıcıya ait olsa dahi birden fazla adres veya teslim yeri gösterilmeyeceği gibi bir gönderi üzerinde birden fazla alıcı adı da gösterilemez. Gösterilenleri kabul edilmezAncak, "Bay ve Bayan ......... (Soyadı)" ile başlayan adresler birden fazla alıcı sayılmaz.

Adresler, Latin harfleriyle ve Arap rakamlarıyla Türkçe olarak okunaklı bir şekilde silintisiz ve kazıntısız yazılmış olmalıdır. Adresleri Türkçe yazılmamış olan Yurt içi gönderiler kabul edilmez. Ancak,

Yurtdışına yollanan gönderi adreslerinin varış ülkesinde bilinen bir dilde yazılması tavsiye edilir. Bununla beraber, bu adreslerin Latin harflerinden başka harflerle yazılması halinde, varış ülkesi adının Latin harfleriyle yazılmış bulunması gerekir.

Gönderi adreslerinin noksan ve yanlış yazılmış veya alıcı ad ve adresi yerine harf, rumuz veya işaret kullanılmış olması halinde gönderilerin yollanılamaması, teslim edilememesi veya geri gönderilmesinden PTT sorumlu değildir.

Özel mektup

MEKTUPTA GÖNDERİCİ ADRESİ NASIL YAZILIR?

Küçük paket ve ödeme şartlı gönderiler dışında kalan adi ve taahhütlü mektup postası gönderilerine, gönderici adreslerinin yazılması zorunlu değildir. Ancak, "Alma Haberli" olduğu takdirde türü ne olursa olsun, gönderi üzerinde gönderici adresinin yazılması zorunludur. Bununla beraber gönderilerin herhangi bir nedenle alıcılarına teslim edilemediklerinden geri yollanmalarının gerektiği hallerde, gönderici adresinin yazılı olmasının yarar ve gereği göndericilere duyurulur.

MEKTUPLARDA POSTA PULU KULLANIMI

Posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere üzerlerinde yazılı bedel karşılığında satılan posta pullarının tür ve kullanılma yerleri aşağıda gösterilmiştir.

1) Sürekli posta pulları: Posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere bir isim altında ve çok sayıda bastırılan pullar,

2) Anma posta pulları: Bir olayı veya kişileri anmak için veya propaganda amacıyla çıkarılan pullardır.

3) Ek değerli (artılı) anma pulları: 7127 Sayılı Kanun gereğince bastırılan pullardır. Ek değerli anma

pullarının posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılması isteğe bağlıdır. Bunların üzerindeki ek değerler (artı değer) ise posta ücretinin ödenmesinde geçerli değildir.

4) Resmi posta pulları: Genel bütçeye giren dairelerle katma ve özel bütçeli dairelerin, belediyelerin ve bunlara bağlı idare ve kurumların postaya verdikleri her türlü posta gönderilerinin posta ücretlerinin ödenmesinde kullanılmak üzere, 5584 Sayılı Posta Kanununun 21 inci maddesi gereğince bastırılan pullardır.

5) Takse pulları: Ücretleri eksik veya hiç ödenmemiş olup da takse işlemi uygulanan mektup postası

gönderilerinin sadece eksik ücretlerinin ödenmesinde kullanılır. Bu pullar, gerek görüldüğü takdirde bastırılır.

Posta pullarının, hazırlanması, basılması, satılması, geçerliliği ve diğer işler "Postada Kullanılan

Değerli Kağıtlar Yönetmeliği"ne göre yürütülür.

TAAHHÜTLÜ MEKTUP NEDİR?

Taahhüt hizmeti, bir mektup postası gönderisinin bu hizmete ilişkin ek ücreti ayrıca ödenmesi koşulu ile ve alındı karşılığında postaya verilmesinden itibaren kayda tabi tutularak alıcısına imza karşılığında teslim edilmesini, gönderinin kaybı halinde de hak sahiplerine bir tazminat ödenmesini gerektiren özel bir hizmet türüdür.

MEKTUP ÖRNEKLERİ

Mektup örneği

Mektup örneği

Mektup örneği