Kaynak: İHA

Mektup yazdılar, ağaç hayallerine kavuştular-Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan diktiANKARA - Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, kendisinden mektupla ağaç isteyen öğrencileri okullarında ziyaret ederek birlikte fidan dikti. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, kendisine mektup yazarak okullarına ağaç dikilmesini isteyen Halil Naci Mıhçıoğlu İlkokulu öğrencilerine sürpriz yaptı. Okulu ziyaret ederek minikleri sevindiren Balcı, öğrencilerle beraber okulun bahçesine ağaç dikti. Kendisine mektup yazarak okullarına davet eden ve okul bahçesine ağaç dikilmesini isteyen minik öğrenciler, Balcı'nın ziyaretiyle neşe dolu bir gün yaşadı. Çocuklarla yakından ilgilenen Balcı, öğrencilerle hoşça vakit geçirdi.El birliğiyle ağaç diktilerÇocuklarla sohbet eden ve hepsinin hayallerini, taleplerini tek tek dinleyen Balcı, daha sonra kazma ve küreği eline alarak, öğrencilerle beraber ağaç dikti. Fidanları öğrencilerle birlikte açılan çukurlara yerleştiren Balcı, "Bu fidanları birlikte diktik. Ama korumak sizin göreviniz Bu fidanları sulayın, üzerine basmamaya dikkat edin. Size emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.