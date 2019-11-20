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Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu

Geçen yıl birbirleriyle mektuplaşarak tanışan Anıtttepe Ortaokulu ile Polatlı Karahamzalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Anıttepe Ortaokulu'nda bir araya geldi.

20.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:00Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
Geçen yıl birbirleriyle mektuplaşarak tanışan Anıtttepe Ortaokulu ile Karahamzalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Ortaokulu'nda bir araya geldi.
Projenin öncülüğünü yürüten Anıttepe Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Aysu Gülal, yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan projenin bu yıl da devam ettiğini söyledi.
Polatlı'dan gelen öğrencilerin önce 'i ziyaret ettiğini belirten Gülal, ardından öğrenciler için okulun salonunda etkinlik düzenlendiğini ifade etti.
Gülal, Anıttepe Ortaokulu Müdürü Emin Doğruyol ile Karahamzalı Ortaokulu Müdürü Ali Gülal'ın konuşmalarıyla başlayan programda, öğrencilerin futbol maçı oynaması gibi çeşitli etkinlikler yapıldığını dile getirdi.
Projenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ve diğer okullara da örnek teşkil edeceğini umduğunu aktaran Gülal, mektuplaşma sonucunda oluşacak insani ilişkinin, öğrencilerin demokratik insan bilinci, saygı ve hoşgörü duygularına katkı sağlayacağını kaydetti.

Anıtkabir, Anıttepe, Polatlı, Güncel

Kaynak: AA

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